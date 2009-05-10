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Spor

UEFA Kupası biletleri satışa çıktı

10 Mayıs 2009 18:55


20 Mayıs’ta Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak olan Shakhtar Donetsk-Werder Bremen final maçının biletleri satışa sunuldu.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 20 Mayıs Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ve Werder Bremen arasında yapılacak UEFA Kupası final maçının biletleri satışa çıktı.

''www.tffbilet.org'', Biletix Call Center ve Biletix gişelerinden başlayan satışlar 15 Mayıs Cuma günü akşamına kadar devam edecek.

Üç kategoride sunulan biletler, 2. kategori için 210, 3. kategori için 160 ve 4. kategori için 95 TL'den satılıyor.

Bilen alımlarında vatandaşlık numarasının sorulacağı ve bir kişiye en fazla 4 bilet satıldığı bildirildi.


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