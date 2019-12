-UEFA KULÜPLERİN KUPALARA KATILMASINDA SAKINCA GÖRMEDİ ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Türkiye'de yürütülen futboldaki şike soruşturmasını yakından takip ettiğini, şu an soruşturmada adı geçen kulüplerin Avrupa kupalarına alınmaması için neden olmadığını bildirdi. UEFA'nın açıklamasında, kurumun gelişmeleri her gün takip ettiği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yakın temasta olduğu belirtildi. Konuyla ilgili ''karmaşık bir davanın devam ettiği'' ifade edilen açıklamada, bu nedenle UEFA'nın muhtemel sonuçlar hakkında yorum yapamayacağı kaydedildi. Açıklamada, TFF'nin sportif olarak kupalara katılmayı hak eden takımların isimlerini UEFA'ya bildireceği ve elindeki bilgiler ışığında gerekeni yapacağına UEFA'nın güveninin tam olduğu ifade edildi. UEFA'nın açıklamasında, ''Şu anki bilgiler ışığında, Türkiye'deki soruşturmada adı geçen herhangi bir kulübün Avrupa kupalarına katılmasının reddedilmesini gerektirecek UEFA yönetmeliğine aykırı hiçbir şey yoktur'' denildi. UEFA'nın düzenlediği kupalara katılacak tüm takımların kuruma şike faaliyetlerine karışmadıklarına dair yazılı garanti verdiği hatırlatılan açıklamada, Türk yetkililerden soruşturmayla ilgili her türlü bilgiyi, en kısa sürede karar verebilmesi için TFF'ye aktarmalarının istendiği belirtildi. Açıklamada, ''UEFA'nın düzenlediği kupalara katılan bir takımın, kupaya katılma hakkını şike yaparak elde ettiğinin belirlenmesi halinde hem o kupadan ihraç edilebileceği hem de sonraki yıllarda düzenlenecek kupalara katılamayabileceği'' hatırlatıldı.