UEFA kulüpler sıralamasında Galatasaray 24. sırada yer aldı

UEFA'nın Avrupa'daki sıralamasında ilk 100 açıklandı. İlk sırada Real Madrid yer alırken, Türkiye'den Galatasaray kendisine 24. sırada yer buldu.

UEFA takımlar sıralamasında Galatasaray listede 24. sıraya otururken, bugün Monaco ile karşılaşacak Fenerbahçe 35, Beşiktaş 55 ve Trabzonspor da 61. sırada yer aldı

Değerlendirme son 5 yılın ortalaması alınarak yapılıyor. 2016-2017 sezonu için takımlarımız henüz maça çıkmazken Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde direkt yer alacağı için otomatik olarak fazla puan aldı.

Listede ilk sırayı geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid alırken, İspanyol ekibini Almanya'dan Bayern Münih takip etti.

UEFA kulüpler sıralamasında ilk 10 sıradaki takımlar şu şekilde

1-Real Madrid (İspanya)

2-Bayern Münih (Almanya)

3-Barcelona (İspanya)

4-Paris Saint Germain (Fransa)

5-Atletico Madrid (İspanya)

6-Juventus (İtalya)

7-Borussia Dortmund (Almanya)

8-Chelsea (İngiltere)

9-Benfica (Portekiz)

10-Sevilla (İspanya).