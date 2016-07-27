T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA kulüpler sıralamasında Galatasaray 24. sırada yer aldı

UEFA takımlar sıralamasında Fenerbahçe 35, Beşiktaş ise 55. sırada

27 Temmuz 2016 20:49

UEFA'nın Avrupa'daki sıralamasında ilk 100 açıklandı. İlk sırada Real Madrid yer alırken, Türkiye'den Galatasaray kendisine 24. sırada yer buldu. 

UEFA takımlar sıralamasında Galatasaray listede 24. sıraya otururken, bugün Monaco ile karşılaşacak Fenerbahçe 35, Beşiktaş 55 ve Trabzonspor da 61. sırada yer aldı

Değerlendirme son 5 yılın ortalaması alınarak yapılıyor. 2016-2017 sezonu için takımlarımız henüz maça çıkmazken Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde direkt yer alacağı için otomatik olarak fazla puan aldı.

Listede ilk sırayı geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid alırken, İspanyol ekibini Almanya'dan Bayern Münih takip etti.

UEFA kulüpler sıralamasında ilk 10 sıradaki takımlar şu şekilde

1-Real Madrid (İspanya)
2-Bayern Münih (Almanya)
3-Barcelona (İspanya)
4-Paris Saint Germain (Fransa)
5-Atletico Madrid (İspanya)
6-Juventus (İtalya)
7-Borussia Dortmund (Almanya)
8-Chelsea (İngiltere)
9-Benfica (Portekiz)
10-Sevilla (İspanya).

ETİKETLER

uefatakımlar sıralamasıgalatasarayfenerbahçereal madridbayern münih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24