T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA kulüpler sıralaması belli oldu; Türk takımlarından en başarılı ekip Beşiktaş

21 Ağustos 2020 17:52

Güncellenen UEFA kulüpler sıralamasında, Bayern Münih zirveyi Real Madrid'den devralırken, Türk takımlarından en başarılı ekip Beşiktaş oldu.

UEFA tarafından Avrupa kulüplerinin kulüpler sıralamasında yeni güncelleme yayınlandı.

Zirve Bayern Münih tarafından Real Madrid'i geçerek ele geçirilirken İlk 5'te 3 İspanyol takımı yer aldı.

Türk takımlarına göz atıldığında ise Türkiye'Yi Avrupa'da temsil edecek olan takımlardan Beşiktaş'ın en üst sırada olduğu görüldü.

Sıralamada ilk 10 ve Türk takımlarının konumu 

1. Bayern Münih - 134.000

2. Real Madrid - 134.000

3. Barcelona - 128.000

4. Atletico - 127.000

5. Juventus - 117.000

6. Manchester City - 116.000

7. Paris Saint-Germain - 113.000

8. Sevilla - 100.000

9. Manchester United - 100.000

10. Liverpool - 99.000

---

28. Beşiktaş - 54.000

52. Fenerbahçe - 31.500

64. Galatasaray - 23.500

71. Başakşehir - 21.500

170. Trabzonspor - 4.000

ETİKETLER

uefauefa kulüpleri sıralamasıbeşiktaş uefa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24