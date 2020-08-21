UEFA kulüpler sıralaması belli oldu; Türk takımlarından en başarılı ekip Beşiktaş

Güncellenen UEFA kulüpler sıralamasında, Bayern Münih zirveyi Real Madrid'den devralırken, Türk takımlarından en başarılı ekip Beşiktaş oldu.

UEFA tarafından Avrupa kulüplerinin kulüpler sıralamasında yeni güncelleme yayınlandı.

Zirve Bayern Münih tarafından Real Madrid'i geçerek ele geçirilirken İlk 5'te 3 İspanyol takımı yer aldı.

Türk takımlarına göz atıldığında ise Türkiye'Yi Avrupa'da temsil edecek olan takımlardan Beşiktaş'ın en üst sırada olduğu görüldü.

Sıralamada ilk 10 ve Türk takımlarının konumu

1. Bayern Münih - 134.000

2. Real Madrid - 134.000

3. Barcelona - 128.000

4. Atletico - 127.000

5. Juventus - 117.000

6. Manchester City - 116.000

7. Paris Saint-Germain - 113.000

8. Sevilla - 100.000

9. Manchester United - 100.000

10. Liverpool - 99.000

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28. Beşiktaş - 54.000

52. Fenerbahçe - 31.500

64. Galatasaray - 23.500

71. Başakşehir - 21.500

170. Trabzonspor - 4.000