-UEFA KONGRESİ YARIN PARİS'TE YAPILACAK İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) her yıl düzenlediği olağan kongresi, yarın Fransa'da yapılacak. Başkent Paris'te, TSİ 09.00'da başlayacak 35. UEFA Kongresi'ne, Türkiye Futbol Federasyonu adına Başkan Mahmut Özgener, Başkanvekilleri Lutfi Arıboğan ve Servet Yardımcı ile Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Levent Kızıl katılacak. Kongrede UEFA Başkanı Michel Platini'nin tek aday olarak katılacağı başkanlık seçimlerinin yanı sıra görev süresi dolan 7 yönetim kurulu üyeliği için de seçim yapılacak. Toplam 13 kişinin yarıştığı Yönetim Kurulu üyeliği için UEFA 1. Asbaşkanı ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de aday oldu. 1990 yılından bu yana UEFA İcra Kurulu üyeliğini sürdüren ve hali hazırda en kıdemli üye olan Erzik, yönetim kurulu üyesi seçildiği takdirde, Mart 2015'e kadar görevine devam edecek. Aynı zamanda FIFA İcra Kurulu Üyesi de olan Şenes Erzik, UEFA'da Kulüp Lisans Komitesi ve Fair Play-Sosyal Sorumluluk Komitelerinin Başkanlığını, Hakem Komitesi'nin ise başkan yardımcılığını yürütüyor. Erzik aynı zamanda Profesyonel Futbol Strateji Konseyi'nde UEFA Yönetim Kurulu'nu temsil ediyor. Başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinde, UEFA'ya bağlı 53 üye federasyonun başkanları oy kullanabiliyor.