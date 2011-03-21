-UEFA KONGRESİ İSTANBUL'DA YAPILACAK İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) her yıl düzenlediği olağan kongresi 2012'de İstanbul'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak 35. UEFA Kongresi için bu ülkede bulunan UEFA İcra Kurulu, düzenlediği basın toplantısıyla 2012 yılının Mart ayında yapılacak 36. UEFA Kongresi'nin İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu. -ÖZGENER'İN AÇIKLAMASI- TFF Başkanı Mahmut Özgener, UEFA'ya bağlı 53 ülkenin federasyon başkan ve yöneticilerinin katılacağı ve İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan organizasyonun İstanbul'da yapılacak olmasının Türk futbolu için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Avrupa ve dünya futbolunda söz sahibi olan tüm futbol adamlarını ve 150'yi aşkın basın mensubunu İstanbul'da ağırlayacak olmaktan gururluyuz. Kongre, İstanbul'un futbol organizasyonlarının başkenti olma hedefini perçinledi. UEFA Kongresi'nin ülkemize kazandırılmasında UEFA 1.Asbaşkanı ve TFF Onursal Başkanı Sayın Şenes Erzik'e özel teşekkürlerimizi iletiyoruz.'' -34 YIL ARADAN SONRA- Avrupa futbolunun zirvesi olarak kabul edilen UEFA Kongresi'nde, UEFA'nın yıllık bütçesi, faaliyet raporu üye ülkelerin onayına sunulurken, futbolun geleceğini şekillendiren kararlar alınıyor. Türkiye şimdiye kadar sadece bir kez, 1978 yılında UEFA Kongresi'ni düzenlemişti.