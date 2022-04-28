UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder karşı karşıya

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı bugün başlıyor.
İlk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi'nde gözler Leicester City - Roma maçında.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi zaferlerinden sonra üçüncü farklı Avrupa kupasını kaldırmayı hedefleyen Jose Mourinho'nun Roma'sını konuk edecek.
Saat 22.00'de başlayacak diğer yarı finalde ise milli futbolcular karşı karşıya gelecek.
Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord, Cengiz Ünder'li Marsilya'yı ağırlayacak.
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistleri belirleyecek rövanş maçları 5 Mayıs'ta oynanacak.