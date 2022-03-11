UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından Avrupa futbolunun 3. kupası konumunda olan UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı.

23.00 seansında oynanan maçta İngiltere Premier League ekibi Leicester City, Fransız rakibi Rennes'i kendi sahasında 2-0 ile geçmeyi başardı. Leicester'ın gollerini 30. dakikada Marc Albrighton ve 90+3'te Kelechi Iheanacho kaydetti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın tamamında forma giydi.

Hollanda'da 8 gollü mücadele

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Danimarkalı rakibi Kopenhag'ı ağırladı. Karşılaşma tam 4-4'lük beraberlikle sonuçlandı.

PSV Eindhoven'ın gollerini Cody Mathes Gakpo (2), Ritsu Doan ve Eran Zahavi attı. Kopenhag'ın sayıları ise Isak Johannesson, Pep Biel (2) ve Lukas Lerager'dan geldi.

Cengiz 90 dakika oynadı, Marsilya kazandı

Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Marsilya kendi sahasında ağırladığı Basel'i 2-1 mağlup etti. Fransız ekibinin iki golünü de Arkadiusz Milik atarken, Cengiz Ünder karşılaşmanın tamamında forma giydi.

UEFA Konferans Ligi'nde rövanş mücadeleleri 17 Mart Perşembe günü oynanacak.

Tüm sonuçlar

Leicester City - Rennes: 2-0

Marsilya - Basel: 2-1

Bodo Glimt - AZ Alkmaar: 2-1

PSV Eindhoven - Kopenhag: 4-4

PAOK - Gent: 1-0

Partizan Belgrade - Feyenoord: 2-5

Vitesse - Roma: 0-1

Slavia Prag - LASK Linz: 4-1