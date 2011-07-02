-UEFA KOMİTELERİNDE YER ALAN ÜYELER BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - UEFA İcra Kurulu, İsviçre'nin Nyon kentinde yaptığı toplantıda 2011-2013 yılları arasında komitelerinde görev alacak üyeleri belirledi. UEFA 1. Başkanvekili ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, Ulusal Federasyonlar Komitesi'nin Başkanlığını üstlenirken, Hakem Komitesi Başkan Yardımcılığını da Haziran 2013'e kadar sürdürecek. TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan da Pazarlama Danışma Komitesi 3. Başkanvekilliği görevine devam edecek. TFF eski başkanı Mahmut Özgener de son 2 yıldır görev yaptığı Ulusal Federasyonlar Komitesi'nden Milli Takım Müsabakaları Komitesi'ne geçti. TFF eski başkanlarından Levent Bıçakcı, 4 yıllığına yeniden Tahkim Kurulu üyeliğine seçilirken, İlhan Helvacı da Haziran 2015'e kadar UEFA Disiplin Müfettişi oldu. UEFA İcra Kurulu'nda 2011-2013 yılları arasında komitelerinde görev alacak Türk üyeler şunlar: Şenes Erzik: UEFA İcra Kurulu 1. Başkanvekili, Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı, Hakem Komitesi Başkan Yardımcısı Lutfi Arıboğan: Pazarlama Danışma Komitesi 3. Başkanvekili Prof. Dr. İlhan Helvacı: Disiplin Müfettişi Süheyl Önen: Gençler ve Amatörler Futbol Komitesi Üyesi Mahmut Özgener: Milli Takım Müsabakaları Komitesi 3. Başkanvekili Levent Kızıl: Hat Trick Komitesi Üyesi Dr. Levent Bıçakcı: UEFA Tahkim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet S. Binnet: Sağlık Komitesi Üyesi