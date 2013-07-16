UEFA kararının ardından, TFF tahkim kurulu kararını gözden geçirecek mi?

UEFA'nın, TFF Tahkim Kurulu'nun şike olmadığı yönündeki kararını değiştirmediği takdirde, milli takımlara ve kulüp takımlarına da yaptırım uygulaması bekleniyor.

Doğan Haber Ajansı'ndan Faik Gürses'in haberine göre, UEFA Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe'nin 2-1 yıl Avrupa kupalarından men cezasını 2 yıl olarak değiştirmesinin, Beşiktaş'ın bir yıl men cezasını ise onamasının ardından gözler bu iki kulübün CAS'a yapacağı müracaata çevrildi.

Ancak ortadaki en büyük tehlike, UEFA'nın Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na yazacağı yazıdan sonra meydana gelecek olaylar zinciri. Zira Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 3 Temmuz 2011 sürecinden önce şike dosyasını kapatmış, "şike yoktur" gerekçesiyle de dosyanın en altına yapıştırmıştı. Ancak UEFA Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın savunmalarından sonra aldığı karar, esas tehlikeyi gözler önüne seriyor.

UEFA'nın, Futbol Federasyonu'na "Kendi Tahkim Kurulu'nun aldığı kararı yeniden gözden geçir. Yeni bir karar çıkmadığı takdirde her türlü sonuca katlanırsınız" şeklinde bir yazı yazması bekleniyor. UEFA, bu yazıdan sonra hem milli takımlarımıza hem de diğer kulüplere Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmiş olsalar bile men cezası verebilecek.