UEFA heyeti, Vodafone Park'ı inceledi

UEFA heyeti, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Vodafone Park'ı incelemelerde bulunmak üzere ziyaret etti. Vodafone Park'ta ağırlanan UEFA heyeti, öncelikli olarak stat ve kulüp yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.



Vodafone Park'ın ihtiyaçları karşılaması doğrultusunda gözlem yapan temsilciler stadın güvenlik sistemi, giriş çıkış alanları, stat giydirimi, VIP alan kullanımı, sponsor ağırlama bölümü, akreditasyon sistemi, teknik medya alanları, otopark alanları, LED konumları gibi birçok alanda incelemelerde bulundu.