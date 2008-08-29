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Spor

UEFA gecesinin diğer maçları

Dün akşam takımlar UEFA Kupası'na katılma yolunda ter döktü.

29 Ağustos 2008 03:00

Manchester City, Danimarkalı rakibi Midtjylland'ı deplasmanda 1-0 yendi. Bir önceki maçta kendi evinde rakibine 1-0 mağlup olan Manchester City, penaltılarda 4-2'lik bir üstünlük sağlayarak turu geçti.

Önceki akşam Anorthosis Famagusta'nın, Olympiakos'u Şampiyonlar Ligi'nden dışarı atmasının ardından, bir diğer Güney Kıbrıs ekibi Yunanistan temsilicisini eledi. İlk maçta rakibini 1-0 yenen Omonia Nicosia, AEK'yla 2-2 beraber kaldı. AEK'nın 9 kişi oynamak zorunda kaldığı karşılaşmada Omonia'nın gollerini bir dönem Türkiye'de oynayan Klodian Duro attı.

Geceden zaferle ayrılan bir diğer Güney Kıbrıs ekibi ise Apoel Nicosia oldu. Apoel, Kızılyıldız'la 3-3 beraber kalarak rakibini UEFA'da saf dışı etti. İki ekip daha önce oynanan karşılaşmada 2-2 beraber kalmıştı.

Rosenborg, Djurgarden'ı 5-0 yenerken, bir diğer 5'lik galibiyeti Napoli, Vlaznia karşısında aldı.

Gecenin diğer sonuçları ise şunlar:

FC Moskova - Legia Varşova: 2-0
Hapoel Kir Shmona - Litex Lovech: 1-2
Hapoel Tel Aviv - Vojvodina: 3-0
Zrinjski - Braga: 0-2
Hertha Berlin - Ljubljana: 1-0
Salzburg - Suduva: 0-1
Slaven Koprivnica - Aris Saloniki: 2-0
Viking - Honka: 1-2
Cherno More Varna - Maccabi Netanya: 2-0
Kalmar - AA Gent: 4-0
Lillestrom - Copenhagen: 2-4
Avusturya Viyana - WIT Georgia: 2-2
Brondby - Haka: 2-0
Vaslui - Liepajas Metalurgs: 3-1
Sturm Graz - Zurich: 1-1
Zilina - Liberec: 2-1
Debrecen - Young Boys: 2-3
Grasshoppers - Lech Poznan: 0-0
Bellinzona - Dnipro: 2-1
Gyor - Stuttgart: 1-4
Rennes - Stabaek 2-0
Hajduk Split - Deportivo: 0-2
St Patricks - Elfsborg: 2-1
Aston Villa - Hafnarhjordur: 1-1

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