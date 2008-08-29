UEFA gecesinin diğer maçları

Manchester City, Danimarkalı rakibi Midtjylland'ı deplasmanda 1-0 yendi. Bir önceki maçta kendi evinde rakibine 1-0 mağlup olan Manchester City, penaltılarda 4-2'lik bir üstünlük sağlayarak turu geçti.



Önceki akşam Anorthosis Famagusta'nın, Olympiakos'u Şampiyonlar Ligi'nden dışarı atmasının ardından, bir diğer Güney Kıbrıs ekibi Yunanistan temsilicisini eledi. İlk maçta rakibini 1-0 yenen Omonia Nicosia, AEK'yla 2-2 beraber kaldı. AEK'nın 9 kişi oynamak zorunda kaldığı karşılaşmada Omonia'nın gollerini bir dönem Türkiye'de oynayan Klodian Duro attı.



Geceden zaferle ayrılan bir diğer Güney Kıbrıs ekibi ise Apoel Nicosia oldu. Apoel, Kızılyıldız'la 3-3 beraber kalarak rakibini UEFA'da saf dışı etti. İki ekip daha önce oynanan karşılaşmada 2-2 beraber kalmıştı.



Rosenborg, Djurgarden'ı 5-0 yenerken, bir diğer 5'lik galibiyeti Napoli, Vlaznia karşısında aldı.



Gecenin diğer sonuçları ise şunlar:



FC Moskova - Legia Varşova: 2-0

Hapoel Kir Shmona - Litex Lovech: 1-2

Hapoel Tel Aviv - Vojvodina: 3-0

Zrinjski - Braga: 0-2

Hertha Berlin - Ljubljana: 1-0

Salzburg - Suduva: 0-1

Slaven Koprivnica - Aris Saloniki: 2-0

Viking - Honka: 1-2

Cherno More Varna - Maccabi Netanya: 2-0

Kalmar - AA Gent: 4-0

Lillestrom - Copenhagen: 2-4

Avusturya Viyana - WIT Georgia: 2-2

Brondby - Haka: 2-0

Vaslui - Liepajas Metalurgs: 3-1

Sturm Graz - Zurich: 1-1

Zilina - Liberec: 2-1

Debrecen - Young Boys: 2-3

Grasshoppers - Lech Poznan: 0-0

Bellinzona - Dnipro: 2-1

Gyor - Stuttgart: 1-4

Rennes - Stabaek 2-0

Hajduk Split - Deportivo: 0-2

St Patricks - Elfsborg: 2-1

Aston Villa - Hafnarhjordur: 1-1



