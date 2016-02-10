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Spor

UEFA: Galatasaray'ı 1+1 yıl Avrupa kupalarından men etmek istiyoruz!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bu ceza haksız, buna şiddetle itiraz ediyoruz

10 Şubat 2016 18:20

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, finansal fair-play kapsamında UEFA'nın kendilere sunduğu teklifi açıkladı. "UEFA'nın Galatasaray'ı 1+1 yıl Avrupa kupalarından men etmek istediğini" ifade eden Özbek, "1+1 yıl men cezası verelim, 2016-2017. İkinci yıl için de Galatasaray Yönetimi'nin göstereceği performans önemli dediler" diye konuştu.

Sporx'de yer alan habere göre Özbek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"O yıl içerisinde zarar 10 milyon euroya inerse ve bir sonraki yıl da zarar 10 milyon Euro'ya inerse, +1 yıl cezayı kaldırırım ve Galatasaray sadece 1 yıl ceza alır. Bu ceza haksız. Biz buna şiddetle itiraz ediyoruz. Maddi bir zararın sportif bir ceza ile cezalandırılması mümkün değil. Biz yaptığımız hesaplar ile UEFA'nın talep ettiği 10 milyon Euro'luk kabul edilebilir zararı 7 milyon euroya çekebiliyoruz" dedi."

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