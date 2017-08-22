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Spor

UEFA Futsal Kupası'nda Arnavutköy Bld. Spor'un maçları yarın başlıyor

UEFA Futsal Kupası'nda ülkemizi temsil eden Arnavutköy Belediye Spor'un ön eleme grubu maçları yarın başlıyor

22 Ağustos 2017 17:37

UEFA Futsal Kupası\'nda ülkemizi temsil eden Arnavutköy Belediye Spor\'un ön eleme grubu maçları yarın başlıyor.
E Grubu\'nda yer alan temsilcimiz, yarın saat 22.15\'te Bosna Hersek\'in Mostar takımıyla karşılaşacak. Çarşamba günü 20.00\'de Arnavutluk ekibi Flamurtari ile mücadele edecek olan Arnavutköy Belediye Spor, 26 Ağustos\'ta saat 20.00\'de Estonya\'nın Narva takımıyla karşılaşacak.
Maçlara Bosna Hersek\'in Mostar kenti ev sahipliği yapacak. Grubu lider bitiren takım ana eleme turunda 8. Grup\'ta yer alacak.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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