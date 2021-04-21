UEFA, Finansal Fair Play kurallarını esnetmeye hazır

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında büyük bir krize neden olan Avrupa Süper Ligi ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında büyük bir krize neden olan Avrupa Süper Ligi'nde art arda ayrılıklar yaşandı. İngiliz takımları Manchester City, Arsenal Manchester United, Chelsea ve Tottenham Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıkladılar.

Ayrıca İtalya'dan Inter, İspanya'dan da Athletico Madrid, resmen bu organizasyona katılmayacaklarını açıklayan kulüpler listesine eklendi. Yalnızca Real Madrid, Juventus, Barcelona ve Milan henüz resmi bir ayrılık kararı bildirmedi.

Yeniden düşünecekler

AP, projenin askıya alındığı ile ilgili haberinde, Avrupa Süper Lig yönetiminin "İngiliz kulüpleri baskılar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Şu anki statü değişmeli. Projeyi yeniden şekillendirmek için atılacak uygun adımları yeniden gözden geçireceğiz" açıklamasına yer verdi.

Finansal Fair Play kuralları esnetilebilir

L'Equipe'te yer alan alan habere göre UEFA, Avrupa Süper Ligi girişimlerinin ardından Finansal Fair Play kuralları ile ilgili bir dizi 'düzenleme' yoluna gitmeye hazırlanıyor.

UEFA Başkanı Ceferin konuyla ilgili "Yeni gerçeklere uyum sağlamalı ve belirli adaletsizlikleri düzeltmeliyiz" ifadelerini kullandı ve düzenleme gelebileceğini açıkça ifade etti.

Ceferin, "Finansal fair play'i kaldırmayı planladığımızı her yerde okudum. Bunun asla olmayacağını söyleyeyim. Finansal fair play sayesinde son aylarda yüze yakın kulüp fazla harcamalardan kaçındı. Ancak, yeni gerçeklere uyum sağlamalı ve belirli adaletsizlikleri düzeltmeliyiz. Yatırımcıları cesaretlendirmeli ve futbol tutkusuyla kulüpleri finanse edenleri korumalıyız" dedi.

Haberde, Ceferin'in bu açıklamaları işaret edilerek, Finansal fair play kurallarının yeniden düzenlenip bazı durumlarda "esnetilebileceği" ifade edildi.

Temel olarak, pandemi krizinden ağır bir şekilde etkilenen kulüplerin biraz daha nefes almasına izin vermek için finansal fair play gözden geçirilecek.

Haberde, UEFA'nın kulüpler arasındaki rekabet dengesini yeniden sağlamak için bir tür "lüks vergisi" sisteminin gelebileceği yazıldı. Amerikan profesyonel sporlarında revaçta olan bu sistem, maaş bordrosu eşiğini aşanları mali bir ceza ödemeye zorlar ve bu ceza, tüm takımlara yeniden dağıtılır.