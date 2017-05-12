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Spor

UEFA final hakemlerini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-17 sezonu final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

12 Mayıs 2017 21:07

UEFA'dan yapılan açıklamada, İspanya'nın Real Madrid ile İtalya'nın Juventus takımları arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Brych'ın yöneteceği belirtildi.

Galler'in Cardiff kentindeki Milenyum Stadı'nda 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçında Brych'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Sırbistanlı Milorad Mazic ise 4. hakem olarak görev alacak. 

 

UEFA Avrupa Ligi finaline Sloven hakem

 

İngiltere'nin Manchester United ile Hollanda'nın Ajax takımları arasındaki UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da 24 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçında Skomina'nın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Jure Praprotnik ile Robert Vukan yapacak. İtalyan Gianluca Rocchi ise 4. hakem olarak görev yapacak.

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