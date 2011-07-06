UEFA, Fenerbahçe'yle ilgili kararını açıkladı

T24 - UEFA, şike soruşturmasıyla sarsılan Fenerbahçe'nin maçlarının askıya aldındığı veya alınacağı gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. "Fenerbahçe yasal hakkı doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara göre, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek" denilen açıklamada, UEFA için evrensel hukuk kurallarının geçerli olacağının altı çizildi.





Deutsche Welle Türkçe Servisi'nin görüşlerine başvurduğu UEFA kaynakları, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılamayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bu yılın Türkiye süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile ilgili olarak yürütülmekte olan şike soruşturması hakkında Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA sessizliğini bozdu.



UEFA basın bürosu sözcüsü, Deutsche Welle Türkçe Servisi'ne yaptığı açıklamada, UEFA’nın direkt olarak Fenerbahçe olayına karışmak istemediği vurguladı. Aynı yetkili, “Şu anda ortam çok karışık UEFA olarak geleceğe yönelik herhangi bir spekülasyonda bulunmak istemiyoruz. Ancak, bizim için hukukun temel kurallarından olan suçsuzluk karinesi esastır. Tersi ispatlanana kadar insanların masum olduğu ilkesi bir evrensel hukuk kuralı. O nedenle soruşturma sürüyor olsa da Fenerbahçe yasal hakkı doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara göre, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek. UFEA’nın Fenerbahçe’nin maçlarını askıya aldığı veya alacağı gibi bir durum söz konusu değil. Bu Türk futbolunun iç sorunudur. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ile ilgili kararları alacaktır. Bizim açımızdan ise evrensel hukuk kuralları geçerlidir” dedi.



Top Türkiye Futbol Federasyonu'nda Fenerbahçe soruşturmasında UEFA’nin olayın herhangi bir tarafı olmadığını vurgulayan, basın bürosu sözcüsü, Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada “Biz konunun Türkiye ve Türk futbolu için ne kadar hassas ve önemli olduğunun farkındayız. O nedenle olayın bir tarafı gibi gösterilmek istemiyoruz. Bizim açımızdan bu soruşturma tamamen Türk Futbol Federasyonu'nun konusudur” dedi.



Soruşturmanın kısa sürede tamamlanmama ihtimaliyle ilgili bir soruya ise basın bürosu sözcüsü, “ Soruşturma sonunda bir yargılama olup olmayacağı henüz belli değil. Bir yargılama olur ve sonuçlanması uzun zaman alırsa bile bu durum biraz önce söylediğim, masumiyet karinesi ışığında değerlendirilir” dedi.



Bugüne kadar benzer bir olay ile karşılaşmadıklarını bildiren basın sözcüsü, “Bu nedenle bu olaya ilişkin daha önceden oluşmuş genel bir uygulama yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tavrı önemlidir. Çünkü bu şu anda tamamen bir iç sorun” dedi.





