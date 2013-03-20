UEFA, Fenerbahçe'yi disipline sevk etti

Fenerbahçe, deplasmandaki Plzen maçına taraftarların sahte biletle girme teşebbüsü nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Viktoria Plzen maçında taraftarların sahte biletle maça girme teşebbüsü nedeniyle, UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Seyircisiz oynanan BATE Borisov maçında sahaya atılan paraşütlü meşale nedeniyle UEFA, Fenerbahçe'ye bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Fenerbahçe, Plzen'le oynanan ikinci maça seyircisinden yoksun olarak çıkmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında 4 Nisan'da Lazio ile karşılaşacak.