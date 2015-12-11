UEFA, Fenerbahçe'nin maç gününü değiştirdi

UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 32 turundaki ilk maçını, 16 Şubat'ta oynayacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, seri başı olmayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin evinde oynayacağı ilk maçların aynı güne denk gelmemesi için sarı-lacivertlilerin 16 Şubat Salı günü saat 19.00'da sahaya çıkacağı bildirildi.

Seri başı olan iki Portekiz ekibi Braga ve Porto'nun maçlarının çakışmaması için Braga'nın rövanş karşılaşmasının da 24 Şubat Çarşamba gününe alındığı belirtildi.Avrupa Ligi son 32 turunda diğer karşılaşmalar, 18 ve 25 Şubat tarihlerinde oynanacak.