UEFA, Fenerbahçe'nin gelirleriyle ilgili kararını verdi

Fenerbahçe'ye UEFA'dan iyi haber geldi. UEFA, Finansal Fair-Play çerçevesinde gelirlerine el koyduğu sarı lacivertliler için denetimli serbestlik ilkesini uyguladı ve cezaya yer görmedi.

LigTv'nin haberine göre; Avrupa Kupaları'nın dışında kaldığı için uzun süre sonra ilk kez denetim geçiren Fenerbahçe'nin Cenevre'deki, "3 Temmuz sürecinde haksız yere Avrupa Kupaları'na katılamadığımız için finansal olarak çok etkilendik" savunması kabul gördü. UEFA herhangi bir ekstra yaptırım uygulamama kararı alırken,ceza vermeye de gerek görmedi ve denetimli serbestlik kararı verdi.

UEFA'nın sarı-lacivertli ekibe "İki yıl içerisinde mali durumunu düzelt" uyarısında bulunduğu ve Avrupa gelirlerine koyduğu tedbiri kaldırdığı öğrenildi. UEFA'nın verdiği karar sonrası derin bir nefes alan sarı lacivertliler, transfer konusunda yine de temkinli davranıyor. Kadrosunda tek eksik olarak alternatif forvet oyuncusu eksikliği öngörülen sarı lacivertliler Van Persie ve Fernandao'ya alternatif bir oyuncu baktığı ancak mali dengelerin bu transferde çok önemli olduğu ifade edildi. Bonservis ve yüksek maliyetli transfere sıcak bakmayan Fenerbahçe Yönetimi'nin bir fırsat transferi olursa kadrolarını zenginleştirebilecekleri aksi durumda kriterleri dışında takviye düşünmedikleri gelen haberler arasında.