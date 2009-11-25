UEFA: Fenerbahçe-Honved maçı şüpheli

T24 - UEFA, Almanya’da ortaya çıkarılan bahis skandalına adı karışan bazı takımları ve maçları açıkladı. Soruşturma açılan maçlar arasında UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe-Honved maçı da bulunuyor.



Bochum Savcılığı tarafından ortaya çıkarılan bahis skandalıyla ilgili UEFA yetkilileri ve 9 ülke federasyonunun temsilcileri İsviçre'de bir araya geldi.



UEFA aralarında Türkiye'den de 29 maçın olduğu iddia edilen bahis skandalıyla ilgili federasyonlara bilgi verdi. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Egemenoğlu, Genel Sekreter Ahmet Güvener ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Reşat Bostan katıldı. Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Hırvatistan, Almanya, Macaristan, Slovenya ve İsviçre temsilcileri de toplantıda yer aldı.



UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino düzenlenen basın toplantısında bahis skandalına adı karışan bazı takımlar ve maçlar hakkında bilgi verdi.



Şüpheli takım Honved



Arnavutluk'tan KF Tiran ve Vllaznia, Letonya'dan Dinaburg, Slovenya'dan Ljubljana ve Macaristan'dan Honved takımlarının 'şüpheli' oldukları belirtilirken, bu takımların bazı maçlarının da soruşturma kapsamında olduğu ifade edildi.



Soruşturma kapsamında yer alan maçlar arasında UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe-Honved maçı da bulunuyor. Bu karşılaşmada UEFA'nın incelemeye aldığı kulüp sadece Honved.



Bu arada UEFA yetkilileri skandala 3 hakemin de karıştığını açıkladı.