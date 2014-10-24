T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA: Fenerbahçe hakkında aldığımız kararın doğruluğu teyit edildi

UEFA, İsviçre Federal Mahkemesi'nin Fenerbahçe kararının sevindirici olduğu yorumunu yaptı

24 Ekim 2014 19:26

11 Nisan 2014'te Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), Fenerbahçe'nin UEFA'dan şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa'dan men edilmesine karşı yapılan kulübün itirazı, İsviçre Federal Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Fenerbahçe konuyla ilgili dün açıklama yaparken, bugün de UEFA'dan açıklama geldi.

UEFA yaptığı duyuruda, "UEFA federal mahkeme kararını memnuniyetle karşılar" denilerek UEFA Disiplin Komitesi'nin 2013'te aldığı karara karşı girişilen itirazın sonuçsuz kalmasının kendilerini sevindirdiğini duyurdu. Fenerbahçe'nin iki sezon Avrupa kupalarının dışında tutulduğu, bunun CAS kararıyla da sabit olduğu hatırlatıldı.

 
'Süreç kapanmıştır'

 

Açıklamada, "Artık bu konuyla ilgili tüm sürecin sonlandığı uyarısı yapan UEFA, "İsviçre mahkemesinin kararı, bu davaya ilişkin tüm disiplin süreçlerini kapatmıştır ve bu bağlamda UEFA Disiplin Komitesi tarafından alınan tüm kararların doğruluğunu teyit etmiştir" denildi.

 

ETİKETLER

uefafenerbahçeisviçre federal mahkemesişike

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24