UEFA: Fenerbahçe hakkında aldığımız kararın doğruluğu teyit edildi

11 Nisan 2014'te Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), Fenerbahçe'nin UEFA'dan şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa'dan men edilmesine karşı yapılan kulübün itirazı, İsviçre Federal Mahkemesi tarafından reddedilmişti.



Fenerbahçe konuyla ilgili dün açıklama yaparken, bugün de UEFA'dan açıklama geldi.

UEFA yaptığı duyuruda, "UEFA federal mahkeme kararını memnuniyetle karşılar" denilerek UEFA Disiplin Komitesi'nin 2013'te aldığı karara karşı girişilen itirazın sonuçsuz kalmasının kendilerini sevindirdiğini duyurdu. Fenerbahçe'nin iki sezon Avrupa kupalarının dışında tutulduğu, bunun CAS kararıyla da sabit olduğu hatırlatıldı.



'Süreç kapanmıştır'

Açıklamada, "Artık bu konuyla ilgili tüm sürecin sonlandığı uyarısı yapan UEFA, "İsviçre mahkemesinin kararı, bu davaya ilişkin tüm disiplin süreçlerini kapatmıştır ve bu bağlamda UEFA Disiplin Komitesi tarafından alınan tüm kararların doğruluğunu teyit etmiştir" denildi.