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Spor

UEFA, FB'li kadın taraftarları FIFA 2011 Fair Play ödülüne aday gösterdi İSTANBUL (A.A)

26 Kasım 2011 02:04

-UEFA, FB'li kadın taraftarları FIFA 2011 Fair Play ödülüne aday gösterdi İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Fenerbahçeli kadın taraftarları Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) 2011 Fair Play ödülüne aday gösterdi. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle sadece kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların alındığı Fenerbahçe-Manisaspor maçında, kadın taraftarların, statta yarattığı atmosfer nedeniyle UEFA Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Komisyonu tarafından, FIFA 2011 Fair Play ödülüne aday gösterdiği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: ''UEFA'dan kulübe gelen yazıda, 21 Temmuz'da Fenerbahçe ile Shakthar Donetsk arasında oynanan dostluk maçında meydana gelen olaylardan sonra, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Fenerbahçe Kulübü'ne 2 maç seyircisiz oynama cezası verdiği, daha sonra bu kararın TFF tarafından değiştirilerek, stada sadece kadınların ve 12 yaşından küçük çocukların girmesine izin verildiği ifade edildi. Bu uygulamanın önemli bir başarıya ulaştığı ve Fenerbahçe ile Manisaspor arasında 20 Eylül 2011 tarihinde oynanan müsabakada 43 bin kadın ve çocuk taraftarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nı doldurduğu belirtildi. Daha önce eşi benzeri olmayan bir atmosferde gerçekleşen bu müsabakanın dünya medyasında yankı bulduğunun da altı çizildi. UEFA'nın, kadın taraftarların neşeli, coşkulu ve şiddetten uzak bir atmosfer yaratan davranışlarını desteklediğini; bu nedenle de UEFA Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Komisyonu’nun 24 Kasım 2011’de aldığı bir kararla Fenerbahçe Kulübü kadın taraftarlarını FIFA 2011 Fair Play ödülüne aday gösterdiği bildirildi.''

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