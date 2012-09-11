UEFA, F.Bahçe ve Eskişehirspor'un ödüllerini askıya aldı

UEFA, 2012/13 sezonunda Avrupa kupalarına katılan 23 kulübün gecikmiş borçları nedeniyle alacakları ödüllere ihtiyati tedbir uyguladı. Bu kulüpler arasında Eskişehirspor ve Fenerbahçe de yer alıyor. Eğer 30 Eylül'e kadar UEFA'ya gerekli bildirimler yapılmazsa bu kulüpler Avrupa kupalarında hak ettikleri para ödüllerini alamayacaklar... Bu uygulama UEFA tarafından bu sene ilk kez uygulanıyor.

UEFA’nın Finansal Fair Play Yönetmeliği'ne göre gecikmiş borçları ve ödemelerini yerine getirmeyen ve bunun bilgisini 30 Haziran itibariyle bildirmesi gereken kulüpler, Ağustos ayındaki son toplantıda tespit edildi.



Buna göre tespit edilen 23 kulüp arasında Fenerbahçe ve Eskişehirspor’da yer aldı.



Arda ve Emre'nin takımı da var



Bu 23 takım arasında milli futbolcularımız Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun da formasını giydiği Atletico Madrid ekibi de yer alıyor. Madrid ekibi son zamanlarda maddi zorluklar yaşıyordu. Ayrıca son günlerde maddi imkansızlıklar yaşayan Malaga da bu listede yer aldı.



İŞTE O KULÜPLER



Eskişehirspor (TÜRKİYE)

Fenerbahçe (TÜRKİYE)

Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Sarajevo (Bosna Hersek)

Zeljeznicar (Bosna Hersek)

CSKA Sofia (Bulgaristan)

Hajduk Split (Hırvatistan)

Osijek (Hırvatistan)

Atletico Madrid (İspanya)

Malaga CF (İspanya)

Maccabi Netanya FC (İsrail)

Shkendija 79 (Makedonya)

Floriana FC (Malta)

Buducnost Podgorica (Karadağ)

Rudar Pjevlja (Karadağ)

Ruch Chorzów (Polonya)

Sporting Lizbon (Portekiz)

Dinamo Bükreş (Romanya)

Rapid Bükreş (Romanya)

Vaslui (Romanya)

Rubin Kazan (Rusya)

Partizan (Sırbistan)

Vojvodina (Sırbistan)

Fenerbahçe Kulübü, UEFA'nın kararı ile ilgili açıklama yaptı:

Finansal Fair Play uygulamasının gerekliliklerini sağlamadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'nin bu yıl UEFA'dan elde edeceği gelirlerin geçici olarak dondurulması kararıyla ilgili olarak Fenerbahçe Futbol A.Ş'den yapılan açıklamada, durumun takımın eski oyuncularından birisiyle ilgili alacak-borç müzakerelerinin sürmesi nedeniyle ortaya çıktığı, 383.407 avroluk alacağın ödendiğini gösteren belgelerin UEFA'ya ulaştırılacağı bildirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklama şöyle;

"Bugün UEFA resmi sitesinde yayınlanan, kulübümüzün de adının geçtiği rutin değerlendirmelere dair haberde, 23 kulübün ödül paralarının bekletildiği (Prize money for 23 clubs withheld ) belirtilmektedir. Takımımızın eski oyuncularından biriyle ilgili borç-alacak müzakerelerinin sürmesi nedeniyle ortaya çıkan bu duruma dair bilgilendirme, 383.407 avroluk alacağın ödendiğini tevsik eden belgenin UEFA'ya ulaştırılmasıyla yapılacaktır."