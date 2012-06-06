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Spor

UEFA, F.Bahçe, Trabzonspor ve Eskişehirsporu Avrupa'dan 3 yıl men mi edecek?

UEFA kulislerinde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Eskişehirspor için Avrupa kupalarında üç yıl maç yapmama cezası geleceği konuşulduğu iddia edildi

06 Haziran 2012 11:50

 

UEFA şike soruşturması ile ilgili kararını vermek üzere. UEFA, kulislerde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Eskişehirspor'un Avrupa kupalarından 3 yıl men edileceği konuşuldu öne sürüldü.
 
Taraf gazetesinden Mehmet Baransu'nun haberine göre, iddianame, birinci ve ikinci etik kurulu raporu, şike soruşturmasında savcılığın bilgilendirmesi ardından UEFA Disiplin Kurulu Türkiye ile ilgili toplantı yapıp, Milli Takım’a üç yıl, sekiz kulübe de beşer yıl ceza verilmesi kararını aldı. Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de ligden düşürülmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na bilgi gönderdi.
 
Bu gelişmeler üzerine federasyon, Şenes Erzik’e baskı yapıp bu kararların değiştirilmesi için UEFA’yla görüşme yapmasını istedi. Birkaç gün önce Şenes Erzik ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in bir görüşme yaptığı basına yansımıştı. Yapılan görüşmelerin ve pazarlıkların ardından milli takıma verilen üç yıl cezanın kaldırıldığı, cezalı sekiz takımın üç takıma, ceza süresinin de üçer yıladüşürüleceği belirtiliyor. UEFA Disiplin Kurulu’ndan bir yetkilinin de Türkiye’deki hükümete yakın bir isimle görüşüp olaylarla ilgili bilgi verdiği söyleniyor. UEFA Disiplin Kurulu yakın bir tarihte kararlarını TFF’ye ve kamuoyuna duyuracak.
 
UEFA Disiplin Kurulu’nun bu kararlarda bir değişiklik yapıp yapmayacağı, önümüzdeki günlerde belli olacak.

 

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