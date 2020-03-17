UEFA, EURO 2020’yi bir yıl ertelemek için 275 milyon pound talep etti

Kritik toplantıda katılımcı ülkeler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın akıbeti başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve üye ülkelerin lig durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Kulüpler ve Lig yönetimleri açısından önceliğin yerel sezonları, Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'ni bitirmek olduğu öğrenildi.

The Atletic'in haberine göre UEFA, EURO 2020 turnuvasını bir sonraki yıla ertelemek için ise yüklü bir meblağ talep etti. Bu miktarın 275 milyon pound (2,1 milyar lira) olduğu belirtildi. Ertelenecek EURO 2020, bir sonraki yılın Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile çakışacak.

EURO 2020 ana gündem maddesi

Zirvede ana gündem maddesi ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran'da Roma'da İtalya ile Türkiye'nin açılış maçı ile başlaması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenme konusu da toplantıda masaya yatırılacak. 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'na, İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya ve Romanya ev sahipliği yapacak.

Şampiyonlar Ligi ne olacak?

Hem Devler Ligi hem de Avrupa Ligi'nde son 16 turuna gelindi. Futbol takvimi olağan akışına döndüğünde çeyrek finallerin tarafsız sahada tek maç eleminasyon sistemiyle oynanması planlanıyor. Son 4'ün ise mini final four turnuvası ile sonuçlandırılması bekleniyor.