UEFA Estonya'yı övdü

Dereyi geçemedik!.. Dereyi geçemedik!..

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UEFA'nın internet sitesinde yer alan haberde, ''2010 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde, Türkiye'nin 5. Grup'taki rakiplerinden Estonya, evinde ağırladığı Türk takımı ile 0-0 berabere kalarak, ilk puanına ulaştı'' denildi.''Fatih Terim'in ekibi, sayısız gol şansı yakalasa da Estonya'yı yenmenin yolunu bulamadı ve grubun lideri İspanya'nın 4 puan gerisine düşerek, sıralamada 2. sırada yer aldı'' ifadelerinin yer aldığı haberde, maçın 13. dakikasına kadar ev sahibi takımın etkili olduğu, daha sonra ise iplerin Türkiye'nin eline geçtiği kaydedildi.Haberde, ay-yıldızlıların topa daha fazla sahip olduğu belirtilirken, Sabri, Halil ve Hakan Balta'nın başarısızlıkla sonuçlanan gol girişimleri anlatıldı.