UEFA Estonya'yı övdü

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Türkiye'nin, 19. Dünya Kupası elemelerinde Estonya ile 0-0 berabere kaldığı maçın sonucunu, ''Estonya, Türkiye'yi yanına yaklaştırmadı'' başlıklı haberle duyurdu.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan haberde, ''2010 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde, Türkiye'nin 5. Grup'taki rakiplerinden Estonya, evinde ağırladığı Türk takımı ile 0-0 berabere kalarak, ilk puanına ulaştı'' denildi. Dereyi geçemedik!..
''Fatih Terim'in ekibi, sayısız gol şansı yakalasa da Estonya'yı yenmenin yolunu bulamadı ve grubun lideri İspanya'nın 4 puan gerisine düşerek, sıralamada 2. sırada yer aldı'' ifadelerinin yer aldığı haberde, maçın 13. dakikasına kadar ev sahibi takımın etkili olduğu, daha sonra ise iplerin Türkiye'nin eline geçtiği kaydedildi.
Haberde, ay-yıldızlıların topa daha fazla sahip olduğu belirtilirken, Sabri, Halil ve Hakan Balta'nın başarısızlıkla sonuçlanan gol girişimleri anlatıldı. İlgili haberler