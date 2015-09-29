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UEFA Disiplin Kurulu'nun ardından Temyiz'den de Fenerbahçe'ye ret

Fenerbahçe, Trabzonspor'a 3 maçta teşvik girişiminde bulunduğuna yönelik olarak UEFA'ya başvurmuştu

29 Eylül 2015 11:45

UEFA Temyiz Kurulu, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor hakkında 3 maçta teşvik girişiminde bulunduğuna yönelik yaptığı başvuruyu reddederek, disiplin kurulu kararını onayladı.

Trabzonspor'un 3 maçta teşvik girişiminde bulunduğuna yönelik olarak UEFA'ya başvuran ancak UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu'ndan ret cevabı alan Fenerbahçe'ye UEFA Temyiz Kurulu'ndan da olumsuz cevap geldi.

UEFA Medya Servisi yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Temyiz Kurulu'nun Fenerbahçe'nin başvurusunun incelendiği ve kurulun, başvuruyu reddederek disiplin kurulu kararının onaylandığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulüp 18 Haziran 2014'te UEFA'ya başvurarak, Trabzonspor'un 3 maçta teşvik girişiminde bulunduğunu ve bu gerekçeyle bordo-mavili kulübün cezalandırılması gerektiğini iddia etmişti. Başvuruyu inceleyen UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu ise ortaya sunulan delillere göre Trabzonspor'un ceza almasını gerektirecek bir suç tespit edilemediğine kanaat getirerek, 14 Aralık 2014'te Fenerbahçe'nin başvurusunu reddetmişti.

GEÇEN HAFTA DA TRABZONSPOR'UN BAŞVURUSU GERİ ÇEVRİLMİŞTİ
UEFA Temyiz Kurulu, geçen hafta da Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye yönelik şikayet başvurusunu geri çevirmişti. Bordo-mavili kulüp, UEFA ve CAS tarafından şikenin tespit edildiği ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu konuya duyarsız kaldığı ve hiçbir yaptırımda bulunmadığı gerekçesiyle, TFF'nin cezalandırılması talebiyle UEFA'ya başvurmuştu. UEFA Etik Kontrol ve Disiplin Komitesi de 1 Haziran 2013 öncesindeki yönetmelik gereği, yerel liglere müdahale yetkisi olmadığını vurgulayarak Trabzonspor'a ret cevabı vermişti.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin, UEFA Temyiz Kurulu'nun gerekçeli kararı açıklamasından sonraki 10 gün içinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurma hakları bulunuyor.

 

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