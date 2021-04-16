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Spor

UEFA deplasman golünün avantajını kaldırmayı planlıyor

56 yıllık kuralın değişmesi için hazırlıklar başladı

16 Nisan 2021 13:10

UEFA özellikle Avrupa kupası maçlarını ilgilendiren bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Avrupa futbolunun patronu, deplasman golü kuralını değiştirmek için harekete geçti.

Futbolda deplasmanda atılan golün avantajının ortadan kalkacağı kaydediliyor. UEFA'nın çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanan karşılaşmalarda rakip sahada atılan golün üstünlüğünü sonlandırmak için çalışmalara başladığı ifade edildi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), önemli bir değişikliğe imza atmak için çalışmalara başladı. Özellikle Avrupa kupası karşılaşmalarında deplasman golü avantajını kaldırmak isteyen UEFA, önümüzdeki sezondan itibaren bunu uygulamak istiyor.

İngiliz medyasındaki haberlere göre çift maçlı eleminasyonda oynanan maçlarda eşitlik olduğunda deplasmanda daha fazla gol atan takımın turu geçmesine yönelik kural kaldırılacak ve dış sahada bulunan gollerin kazancı sonlandırılacak.

UEFA'nın 1965 yılından bu yana yürürlükte olan bu kararı özellikle İngiliz kulüplerinin isteği üzerine değiştirmek istediği iddia ediliyor. (İHA)

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