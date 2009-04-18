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Spor

UEFA' dan tarihi ceza

18 Nisan 2009 19:46


UEFA Disiplin Kurulu, Makedonya'nın Pobeda takımına, yasa dışı bahis olaylarına karıştığı için Avrupa kupalarından 8 yıl men cezası verdi


Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Disiplin Kurulu, yaklaşık 7 saat süren toplantısında aldığı kararla Pobeda takımını 2009-2010 sezonundan geçerli olmak üzere 8 yıl boyunca Avrupa kupalarından men ederken, kulüp başkanı Aleksandar Zabrcanec'i ve futbolculardan, takımın eski kaptanı Nikolce Zdraveski'yi ise ömür boyu, antrenmanlar da dahil olmak üzere, her türlü futbol organizasyonundan men ettiğini açıkladı.

Cezaya neden olan olayın 13 ve 21 Haziran 2004 tarihlerinde Pobeda takımının, Ermenistan'ın Pyunik takımıyla yaptığı Avrupa Şampiyonlar Ligi ön elemesi müsabakalarında yasa dışı bahis oynandığının belirlenmesi olduğu bildirildi.

UEFA resmi internet sitesindeki haberde, disiplin kurulunun ''Futbol Disiplin Talimatları''nın 5. maddesinin, birçok rapor ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda açık bir şekilde ihlal edildiğini tespit ettiği, karar alınmadan bahis konusunda uzman kişilerin de görüşlerinin alındığı belirtildi.

Kararı memnuniyetle karşılayan UEFA Başkanı Michel Platini, bu kararın UEFA'nın bu tür davranışlara kesinlikle tolerans göstermeyeceğinin açık ve güçlü bir işareti olduğunu ifade etti ve kimsenin futbol müsabakalarını maniple etmeye kalkışmaması gerektiğini söyledi.

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