UEFA'dan Rusya kararı: Rus kulüpleri Avrupa turnuvalarından men edildi

Avrupa futbolunun bir numaralı kurumu UEFA, Rus kulüplerinin gelecek sezon UEFA organizasyonunda yer alamayacağını açıkladı.

UEFA İcra Komitesi, 28 Şubat 2022'de tüm Rus temsilcisi takım ve kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar UEFA müsabakalarına katılımını askıya almıştı. UEFA, yeni kararların alındığını duyurdu.

Rusya Milli Futbol Takımı, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde yer aldığı B Ligi'nin 2. Grubu'ndaki maçlarında katılamayacak. Rusya Milli Takımı otomatik olarak grubunu dördüncü sırada tamamlayacak ve sonuç olarak B Ligi'nde son sırada yer alacak. Rusya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşürülecek.

Rusya Kadın Milli Futbol Takımı, 6-31 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek olan UEFA Kadınlar EURO 2022'de C Grubu'nda yer alamayacak. Turnuvaya, Rusya'nın play-off turunda elediği Portekiz Kadın Milli Futbol Takımı dahil edilecek.