UEFA'dan kural değişikliği; aynı ülke takımları birbiriyle eşleşebilecek

UEFA, resmi İnternet sitesinden yayımladığı Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi duyurusunda değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Buna göre, daha önce çeyrek finale kadar birbiriyle eşleşemeyen aynı ülkenin takımları, Avrupa Ligi'nde play-off turunda birbiriyle eşleşebilecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşebilir

Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek olan Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi durumunda play-off'a yükselecek. Fenerbahçe de Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.

Yapılan son değişikliğin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray play-off turunda birbiriyle eşleşebilecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 2 Ağustos Pazartesi günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.