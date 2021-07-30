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Spor

UEFA'dan kural değişikliği; aynı ülke takımları birbiriyle eşleşebilecek

30 Temmuz 2021 22:56

UEFA, Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi öncesinde yaptığı duyuruda, eşleşme kurallarında değişikliğe gidildiğini ve aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesinin önündeki engelin kaldırıldığını açıkladı.

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