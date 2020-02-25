UEFA'dan Koronavirüs önlemi; Inter maçı seyircisiz oynanacak

UEFA, Avrupa ligi son 32 turunda oynanacak Inter-Ludogorets maçı seyircisiz oynanacak
Inter ile Ludogorets, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için 27 Şubat Perşembe günü rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki ilk maçı Inter, deplasmanda Eriksen ve Lukaku'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.
Son günlerde İtalya'da artan Koronavirüs vakaları sebebiyle, oynanması planlanan dört Serie A maçının ertelenmesinin ardından UEFA, Inter-Ludogorets maçının seyircisiz oynanmasına karar verdi.
Serie A'da ertelenen maçlar arasında Inter - Sampdoria maçı da bulunuyordu.