UEFA'dan Koronavirüs için yeni takvim

UEFA, Koronavirüs nedeniyle maçların ertelenme olasılığına karşın yeni bir takvim çalışması başlatıldığını açıkladı.

UEFA, Çin'de ortaya çıkan ve 3 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olan Koronavirüs nedeniyle maçların ertelenme olasılığına karşı yeni bir takvim çalışması yapıldığını duyurdu.

Hollanda-Amsterdam'da gerçekleştirilen 44. UEFA Kongresi'nde konuşan UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, "Farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz ancak Haziran ayında başlayacak bir Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmayalım. Alternatifler üzerinden spekülasyon yaratmak istermiyoruz ancak alternatiflerimiz tabii ki de var" dedi.

Koronavirüs nedeniyle liglerin 23 Mart'a kadar ertelendiği İsviçre'nin futbol federasyonu başkanı Dominique Blanc, salgına karşı daha ciddi tedbirler alınması gerektiğini savunarak, "Koronavirüs, futbol kurumlarını ve profesyonel futbolu sekteye uğratabilecek boyutlara ulaşabilir" uyarısında bulundu.

Salgın nedeniyle İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) son iki haftada birçok lig maçı ertelenirken, UEFA Avrupa Ligi'nde Inter ile Ludogorets arasındaki karşılaşma, seyircisiz oynanmıştı.