UEFA'dan kafaları karıştıran paylaşım: 2021'de düzenlenecek turnuvanın adı EURO 2020 mi olacak?

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UEFA'nın resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda Koronavirüs salgını sebebiyle 2021'e ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın adının EURO 2020 kalacağı belirtildi. Daha sonra yapılan bir paylaşımda bu konuda henüz kesin bir karar alınmadığı belirtildi.

UEFA'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "DOĞRULANDI: 2021'de 11 Haziran-11 Temmuz arasında yapılması planlansa da, EURO 2020'nin adı UEFA EURO 2020 olarak kalacak" ifadeleri yer aldı.

Kısa süre sonra bu paylaşım kaldırıldı ve UEFA özür dileyerek 2021'de düzenlenecek turnuvanın adıyla ilgili kesin bir karar verilmediğini ifade etti.