UEFA'dan Galatasaray'a ceza!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yla deplasmanda oynadığı mücadelede taraftarlar arasında gerilim yaşanmış ve oyun birkaç kez durmuştu. UEFA, yaşanan olaylar sonrası sarı-kırmızılı kulübe verdiği cezayı belirledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın 30 Eylül'de Marsilya'yla deplasmanda oynadığı mücadelede iki takım taraftarları arasında gerilim yaşanmış ve hakem oyunu bir süre durdurmuştu.

Yaşanan olayların ardından UEFA, sarı-kırmızılı kulübe 2 deplasman maçı için seyirci yasağı cezası verdi. Galatasaray, Avrupa'da oynayacağı 2 deplasman maçına seyirci götüremeyecek.

UEFA'nın, Galatasaray'la ilgili bu kararı ilk etapta 18 Ekim'de verdiği ancak sarı-kırmızılıların itirazı sonrası kararı yürürlüğe almadı. Konuyu görüşen UEFA Temyiz Komitesi, Galatasaray'ın yaptığı itirazı görüştü ve reddetti.

Galatasaray'a ayrıca 50 bin euro da para cezası verildi.