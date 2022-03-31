UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber

UEFA, Finansal Fair Play’i kaldırıp, Finansal Kontrol Sistemi getirmek için çalışma gerçekleştirmişti. Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), gelirlerin yüzde 90’ının kullanılması yönündeki plana destek verdi. FFP’ye uyamadığı için yaptırım tehlikesi yaşayan Fenerbahçe böylece rahat bir nefes alacak.

Fenerbahçe, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasının şartlarını yerine getirememişti. Başkan Ali Koç, UEFA ile bu konuyu görüşeceklerini, yeni bir yaptırımla ve anlaşmayla karşı karşıya kalabileceklerini açıklamıştı. Ancak futbolun Avrupa’daki patronunun yeni düzenlemeye gidecek olması, sarı-lacivertlilere rahat bir nefes aldıracak. UEFA, pandeminin futbol ekonomisi üzerindeki etkileri ile birlikte FFP’yi kaldırarak bunun yerine Finansal Kontrol Sistemi’ni getirmek için kolları sıvamıştı.

Avrupa’da lig düşme cezası

Buna göre kulüplerin gelirleri ön planda olacak. İlk etapta takımlar, elde ettikleri gelirin yüzde 90’ı kadarını harcayabilecek. İlerleyen süreçte ise bu oran kademeli olarak yüzde 70’e düşürülecek. 7 Nisan’dan itibaren hayata geçirilmesi planlanan Finansal Kontrol Sistemi’nde kural ihlali yapan takımlar, Avrupa Kupaları’nda lig düşürme (Örneğin Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa Ligi’ne), Avrupa Kupaları’nda puan silme gibi yaptırımlarla karşılaşabilecek. UEFA’nın bu planı, Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) Viyana’da yapılan 27. Genel Kurulu’nda masaya yatırıldı. Toplantıdan, UEFA’nın yeni ekonomik sistemine tam destek kararı çıktı.

Yönetimin eli güçlenecek

ECA aynı zamanda 2024-25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’nin formatında yapılacak değişikliğe de onay verdi. Buna göre Devler Ligi’ne 32 takım yerine 36 takım katılacak, grup aşamasındaki maç sayısı 6’dan 10’a yükselecek.

Fanatik gazetesinin haberine göre; yeni uygulama hayata geçirildiği takdirde, FFP anlaşmasına uyamayan Fenerbahçe de rahat bir nefes alacak. Sarı-lacivertliler, gelirlerinin yüzde 90’ını kullanabilecek. Bu sayede yeni teknik direktör seçimi ve kadro yapılanması konusunda yönetimin eli güçlenecek.