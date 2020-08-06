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Spor

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

06 Ağustos 2020 12:54

Cüneyt Çakır, Barcelona ile Napoli arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barcelona şehrindeki Camp Nou Stadyumu'nda 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.

Eşleşmenin İtalya'da oynanan ilk maçı 1-1 eşitlikle sona ermişti.

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