T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem, Tottenham-Leipzig karşılaşmasını yönetecek

17 Şubat 2020 16:54

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Tottenham ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasını yönetecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Maçta VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen görev yapacak

ETİKETLER

Cüneyt ÇakırCüneyt Çakır Şampiyonlar LigiŞampiyonlar LigiUEFA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24