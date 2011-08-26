'UEFA daha önceki yazışmaları da paylaşmalı'

T24 - Fenerbahçe kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA'nın kararına gerekçe gösterdiği mektubun ardından internet sitesinden bir açıklama yaptı.



Fenerbahçe, fenerbahce.org'da 'Mektuptaki Gerçekler' adıyla yayınladığı yazıda hakkında 'Avrupa kupalarına katılmama' kararını veren UEFA'yı önceki yazışmaları açıklamaya çağırdı.



Kulübün açıklaması sitede şu şekilde yer aldı:



"Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Kulübümüzü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men etme kararına gerekçe gösterdiği UEFA'nın mektubu bugün bazı gazetelerde yayınlandı.



Kamuoyunu yönlendirmek ve hukuksuz kararlarına destek bulabilmek adına basına TFF tarafından verilen mektup, aslında, TFF'nin kararının ne denli büyük hatalar içerdiğini ve TFF yönetiminin yaptığı açıklamaların bir kez daha ne kadar çelişkili ve yanlış olduğunu ortaya koymaktadır.



UEFA, mektubun ilk paragrafında, TFF ile daha önce yapılan yazışmalara atıfta bulunuyor; davanın Fenerbahçe ile ilgili olduğunu belirtiyor. Buradan, TFF'nin, Fenerbahçe Spor Kulübü dışında soruşturma kapsamında adı geçen hiçbir kulüp ile ilgili UEFA'ya bilgi vermediği anlaşılmaktadır. Bu noktada TFF, mektupta da bahsi geçen UEFA'yla yapılan daha önceki yazışmaları da kamuoyuyla paylaşmak durumundadır.



İkinci paragrafta, UEFA'nın daha iddianamesi dahi hazırlanmamış dava ile ilgili tutukluluk haline dikkat çekilmek suretiyle, önemli kanıtlar olduğu öne sürülmekte ancak bu 'ciddi kanıtların' sadece basında çıkan haberler olduğu anlaşılmaktadır.



Mektupta dikkat çeken bir başka nokta ise; UEFA'nın, "sıfır tolerans" prensibi çerçevesinde adı şike iddialarına karışmış kulüplerin, UEFA bayrağı altında düzenlenen organizasyonlara katılmasını kabul edemeyeceğini belirtmesidir. Bu durum, soruşturmada adı geçen, diğer kulüplerin de benzer şekilde UEFA organizasyonlarına katılamaması ve UEFA tarafından istenmeyeceklerini ortaya koymaktadır. Ancak gelinen noktada soruşturmada adı geçen diğer kulüpler UEFA organizasyonlarında yollarına devam etmektedirler. Bu durum kulüplerin tamamına eşit mesafede durması gereken TFF'nin, UEFA'yla, şike soruşturmasının sadece Fenerbahçe Spor Kulübü özelinde olduğu yönünde bilgi paylaşımında bulunduğu algısını yaratmaktadır.



Bu noktada, UEFA elinde yeterli delil olmaması ve kesinleşmiş hiçbir mahkeme kararı bulunmaması nedeniyle kendisinin bir karar vermesinin imkansız olduğunun farkındadır. Bu sebeple UEFA, TFF'ye bu hukuksuz uygulamayı kendisinin yapması yönünde baskı uygulayarak sonuç almıştır.



Sonuç olarak TFF'nin basın yoluyla kamuoyuna ulaştırdığı UEFA mektubu, bir kez daha TFF'nin bu önemli süreci yönetmekte yetersiz kaldığını göstermektedir.



Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunarız"





