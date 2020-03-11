UEFA'da Koronavirüs krizi; Getafe, İtalya'daki maça çıkmayacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Inter, 12 Mart Perşembe günü sahasında Getafe'yi ağırlayacak. Ancak Getafe Başkanı Angel Torres, Koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'ya gitmeyeceklerini açıkladı.

Başkan Torres yaptığı açıklamada; "Bu maçı Milano'da oynamak yerine UEFA'dan alternatif bir çözüm istedik. Koronavirüs salgınının tam ortasına gitmek istemiyoruz. Maça çıkmayacağımız için elenirsek elenelim.



İstemediğimiz bir yere gitmeyeceğiz. Ya başka bir yerde oynarız ya da ertelenir. Erteleme daha mantıklı bir çözüm olur. UEFA bizden bu seyahat için özel izin almamızı istiyor. Almayacağım. Ülkemin yasalarına bağlı kalacağım" şeklinde konuştu.



Daha önce İtalya'daki tüm spor müsabakaları 3 Nisan'a kadar ertelenirken, Inter ile Getafe arasındaki karşılaşmanın da seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.



Ülkede yaklaşık 21 gün önce patlak veren Covid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İtalya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168 kişi artarak 631 oldu.