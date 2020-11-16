UEFA'da beşinci hafta tamamlandı

UEFA'nın Uluslar Ligi'ndeki beşinci haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 17 karşılaşma ile tamamlandı. B Ligi 3. Grup maçında Rusya ile karşılaşan Türkiye, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Türkiye'nin gollerini 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 51. dakikada penaltıdan Cenk Tosun attı. Rusya'nın gollerini 11. dakikada Denis Cheryshev ve 57. dakikada Daler Kuzyaev kaydetti.

Günün öne çıkan A Ligi 2. Grup mücadelesinde Belçika, sahasında İngiltere'yi 10. dakikada Youri Tielemans ve 23. dakikada Dries Mertens'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

A Ligi 1. Grup'ta Hollanda, 6 ve 13. dakikalarda Georginio Wijnaldum ve 55. dakikada Memphis Depay'in golleriyle Bosna Hersek'i 3-1 yendi. Bosna'nın tek golü 63. dakikada Smail Prevljak'tan geldi.

Grubun diğer maçında ise İtalya, 27. dakikada penaltıdan Jorginho ve 83. dakikada Domenico Berardi'nin golleriyle Polonya'yı 2-0'la mağlup etti.

Ligde altıncı ve son hafta maçları, 17-18 Kasım'da oynanacak.

A Ligi

1. Grup: Hollanda-Bosna Hersek: 3-1, İtalya-Polonya: 2-0

2. Grup: Belçika-İngiltere: 2-0 , Danimarka-İzlanda: 2-1

B Ligi

1. Grup: Avusturya-Kuzey İrlanda: 2-1

2. Grup: Slovakya-İskoçya: 1-0, Çekya-İsrail: 1-0

3. Grup: Türkiye-Rusya: 3-2, Macaristan-Sırbistan: 1-1

4. Grup: Galler-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0, Bulgaristan-Finlandiya: 1-2

C Ligi

2. Grup: Kuzey Makedonya-Estonya: 2-1, Gürcistan-Ermenistan: 1-2

3. Grup: Moldova-Yunanistan: 0-2, Slovenya-Kosova: 2-1

4. Grup: Arnavutluk-Kazakistan: 3-1, Belarus-Litvanya: 2-0



(Romanya-Norveç maçı Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.)