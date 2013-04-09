UEFA, Burak Yılmaz kararını açıkladı

Galatasaray'ın Burak Yılmaz için yaptığı itiraz başvurusu kabul edilmedi. UEFA'dan olumsuz yanıt alan Burak Yılmaz, Real Madrid maçında forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bernabeu'da Real Madrid'e 3-0 mağlup olan Galatasaray, Burak Yılmaz için UEFA'ya itiraz etmişti. Burak, Ramos tarafından ceza sahası içinde yere düşürülmüş, penaltı beklerken Norveçli hakem tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı. Haksız yere kart gören ve rövanş maçında forma giyemeyecek olmaması sebebiyle UEFA'ya itirazda bulunan Galatasaray yönetimi, olumsuz yanıt aldı.