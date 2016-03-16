UEFA, Borussia Dortmund'a soruşturma açtı

UEFA Avrupa Ligi'nde Borussia Dortmund ile Tottenham Hotspur arasında oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle Almanya temsilcisi hakkında soruşturma açıldı.

CNN Türk’ün haberine göre, UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Borussia Dortmund'un konuk ettiği Tottenham Hotspur'u 3-0 yendiği 10 Mart'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde yaşanan güvenlik sorunu ve tribünlerde boş bırakılması gereken merdivenlerin taraftarlarca kullanılması gerekçeleriyle ev sahibi ekip hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun, konuyu görüşmek için 19Mayıs'ta toplanacağı kaydedildi. Signal Iduna Park'ta oynanan maçta stat girişinde yaşanan izdihama güvenlik güçleri biber gazı ve cop kullanarak karşılık vermişti. Çıkan olaylarda, 17 Tottenham taraftarı yaralanmıştı.