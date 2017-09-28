UEFA, Beşiktaş'a disiplin soruşturması açtı

UEFA, Şampiyonlar Ligi\'nde Beşiktaş\'ın evinde Leipzig\'i 2-0 yendiği grup maçı sırasında stat ışıklarının sönmesi gerekçesiyle siyah-beyazlı ekip hakkında disiplin soruşturması başlattı.
UEFA\'nın internet sitesindeki açıklamada, 26 Eylül\'de oynanan maç sırasında stat ışıklarının sönmesi ve tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçeleriyle Beşiktaş hakkında disiplin soruşturması açıldığı ifade edildi. Soruşturmanın, 19 Ekim Perşembe günü görüşüleceği belirtildi.
İSTANBUL / DHA