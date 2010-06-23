UEFA, Beşiktaş ile Bursa'nın logosunu karıştırdı

T24 -

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde, Beşiktaş ile ilgili bir haberde yanlışlıkla Bursaspor'un logosu kullanıldı.UEFA sitesinde, Beşiktaş'ın geçen sezonki lig maçları ve sonuçlarının verildiği sayfada siyah-beyazlı takımın isminin yanında Turkcell Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un logosu yer aldı.UEFA Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın geçen sezon Turkcell Süper Lig'deki performansının ortaya konulması amacıyla düzenlenen sayfadaki bu hata, internet sitelerindeki forumlarda Beşiktaş taraftarlarınca ''gaf'' olarak değerlendirildi.