T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA, Beşiktaş ile Bursa'nın logosunu karıştırdı

UEFA internet sitesinde, Beşiktaş ile ilgili bir haberde yanlışlıkla Bursaspor'un logosu kullanıldı.

23 Haziran 2010 03:00

T24 - UEFA, sitede yer alan Beşiktaş'ın sayfasında, 2009-2010 sezonunda Beşiktaş'ın, rakipleri ile karşılaşmalarının sonuçlarının yer aldığı fikstürdeki logosunu Bursaspor ile karıştırdı. Bir süre sonra düzeltilen hata ile ilgili olarak Beşiktaşlı taraftarlar "UEFA'dan gaf" yorumlarını yaptı. 

  

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde, Beşiktaş ile ilgili bir haberde yanlışlıkla Bursaspor'un logosu kullanıldı.

UEFA sitesinde, Beşiktaş'ın geçen sezonki lig maçları ve sonuçlarının verildiği sayfada siyah-beyazlı takımın isminin yanında Turkcell Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un logosu yer aldı.

UEFA Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın geçen sezon Turkcell Süper Lig'deki performansının ortaya konulması amacıyla düzenlenen sayfadaki bu hata, internet sitelerindeki forumlarda Beşiktaş taraftarlarınca ''gaf'' olarak değerlendirildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24