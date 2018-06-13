UEFA, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ilgili kararını da açıkladı

UEFA, 2017-2018 sezonu sonunda Beşiktaş'ın Finansal Fair Play şartlarına uyduğunu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da Finansal Fair Play (FFP) kurallarına kısmen uyduğunu açıkladı.

Açıklamanın devamında Beşiktaş'ın FFP gözetimine 2018-2019 sezonunda da devam edeceği belirtildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, 2017-18 sezonu için UEFA'nın belirlediği finansal hedefleri kısmen yerine getirebildiler.



Bu nedenle iki takımın da transfer kısıtlamaları, listeye katabilecekleri oyuncu sınırlamaları ve maddi önlemleri 2018-19 sezonunda da devam edecek. Kulüpler ek bir finansal destek elde etmeleri durumunda belirtildiği şekilde anlaşma sona erecektir.



Trabzonspor'un denetimi 2018-19 sezonunda da sürecekken Fenerbahçe'nin denetimi 2019-20 sezonu dahil olmak üzere devam edecek.



2018-2019 yılında UEFA, 8 kulübü FFP kapsamında gözetimn altına aldı ve bunlardan 4'ü Türk takımı olması dikkatlerden kaçmadı.