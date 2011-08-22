-UEFA Başmüfettişi İstanbul Adliyesi'nde İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - UEFA Disiplin Başmüfettişi Pierre Cornu, futbolda şike iddialarına ilişkin bilgi almak üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Lütfi Arıboğan ile giriş yapan UEFA Disiplin Başmüfettişi Pierre Cornu, daha sonra savcılık katına çıktı. Cornu'nun futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ile görüşmesi bekleniyor.