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Spor

UEFA Başkanı: Trump'ın vize kısıtlaması, ABD'nin 2026 Dünya Kupası için adaylığını zora sokar

"Dünya Kupası'na herkes katılabilmeli"

27 Şubat 2017 19:06

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamak istediği vize kısıtlamalarının, ülkenin 2026 Dünya Kupası ev sahipliği adaylığını tehlikeye atabileceğini söyledi.

FIFA'da asbaşkanlık görevini de yürüten Aleksander Ceferin, ABD basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın hayata geçirmek istediği 7 Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı getiren göçmen politikasının ABD futboluna zarar verebileceğini belirterek, "Futbolcular, politik veya popülist kararlar nedeniyle ülkeye giremeyecekse, ABD'de Dünya Kupası düzenlenmeyebilir. Futbolcuların yanı sıra Dünya Kupası'nı takip etmeye gidecek taraftarlar ve gazeteciler için de aynı durum söz konusu." ifadelerini kullandı.

"Dünya Kupası'na herkes katılabilmeli"

Bu tip bir kararın ABD'nin Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasına engel olacağını vurgulayan UEFA Başkanı, "Bu durum sadece ABD değil, Dünya Kupası düzenlemek isteyen bütün ülkeler için geçerli. Hangi ülkeden olursa olsun Dünya Kupası'na herkes katılabilmeli. Umarım bu kısıtlamalar gerçekleşmez." değerlendirmesinde bulundu.

Ceferin ayrıca, Avrupa Birliği'nden çıktığında Büyük Britanya'nın da bazı büyük turnuva finallerine ev sahipliği yapma şansının zora girebileceğini sözlerine ekledi.

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