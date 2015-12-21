UEFA Başkanı Platini ve FIFA Başkanı Blatter'e 8 yıl futboldan men cezası!

FIFA Etik Komitesi, FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'ye 8 yıl futboldan men cezası verdi. Soruşturmanın akıbetini 'açıklanamayan' 2 milyon dolar belirledi. Blatter’in Platini’ye verdiği 2 milyon doların sebebinin ve kaynağın konusunda yapılan savunmalar inandırıcı bulunmadı.

FIFA Etik Komitesi, FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'ye 8 yıl futboldan men cezası verdi.

FIFA Etik Komitesi, dünya futbolunu sarsan FIFA ve UEFA'daki yolsuzluk dosyası ile ilgili kararını verdi. Kurul, 20'ye yakın FIFA yetkilisinin tutuklandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına adları karışan FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'ye 8'er yıl futboldan men cezası verdi.

Yıllarca dünya futboluna hükmeden Blatter ve Platini, 8 yıl boyunca futbolla ilgili en ufak bir organizasyonda dahi yer alamayacaklar.

FIFA Etik Kurulu daha önce Blatter ve Platini'ye daha önce 90'ar gün geçici olarak futboldan men cezası vermişti.

Kurul ayrıca, Blatter'e 50 bin, Platini'ye de 80 bin İsviçre Frankı para cezasına çarptırdı.

ABD ve İsviçre'de yürütülen soruşturmaları kapsamında İsviçre Adalet Bakanlığı geçtiğimiz hafta FIFA ile bağlantılı tüm banka hesaplarını dondurmuştu.

FIFA Etik Kurulu'nun bu kararının ardından, 26 Şubat 2016'da yapılacak FIFA Başkanlığı seçiminde aday olmayı planlayan Michel Platini'nin başkanlık hayalleri tamamen bitmiş oldu.

Bundan sonraki süreçte Sepp Blatter ve Michel Platini'nin, cezalara itiraz hakları bulunuyor.

Açıklanamayan 2 milyon dolar

Soruşturmanın akıbetini ise açıklanamayan 2 milyon dolar belirledi. Blatter’in Platini’ye verdiği iddia edilen 2 milyon doların soruşturma boyunca açıklanamaması ve “teknik danışmanlık” adı altında belirtilmesi inandırıcılık sağlamadı. Olayın 50 sayfalık bir konuya dönüşmesi, sahte muhasebe kayıtları ve anlaşmanın hiçbir yazılı dayanağının olmaması da cezayı belirleyen faktörlerin başında yer aldı.

Ne olmuştu?

ABD'de açılan yolsuzluk davası kapsamında, FIFA'nın üst düzey yöneticileri 27 Mayıs'ta Zürih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Blatter, 29 Mayıs'ta düzenlenen kongrede 5. kez başkanlığa seçilmiş ve bu durum uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Bu gelişmeler sonrasında da İsviçreli spor adamı, seçildikten 4 gün sonra istifa edeceğini açıklamıştı. İsviçre Savcılığı tarafından 25 Eylül'de hakkında soruşturma açılan Blatter'in ifadesi alınmış ve ofisindeki verilere el konulmuş, Platini'nin de konuyla ilgili bilgisine başvurulmuştu.